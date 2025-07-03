Фестиваль «Вкус лета» пройдет 12–13 июля в «Три вокзала. Депо»!

12 и 13 июля гастроквартал «Три вокзала. Депо» вспыхнет яркими красками лета. Здесь состоится один из самых ожидаемых семейных фестивалей — «Вкус лета», который готов удивить гостей всех возрастов. В этом году организаторы подготовили еще более насыщенную двухдневную программу, объединяющую гастрономические открытия, концерт известных артистов, активный отдых и развлечения для всей семьи — каждый найдет занятие по душе.

Чем удивит фестиваль в этом году?

На главной сцене гостей ждет насыщенная концертная программа «Пикник Юмор FM». Среди хедлайнеров выступят Стас Пьеха, Катя Лель, группа «Фабрика», LX24, Akmal’, Filatov & Karas, NLO, ТЕ100СТЕРОН и другие секретные гости. А также для посетителей фестиваля выступят Саша Санта, TONEVA, артисты Детского радио и Инсайт Люди.

Фестиваль «Вкус лета» — это не просто мероприятие, а рецепт идеального летнего выходного. Гостей ждут: