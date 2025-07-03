Фестиваль «Вкус лета» пройдет 12–13 июля в «Три вокзала. Депо»!
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12 и 13 июля гастроквартал «Три вокзала. Депо» вспыхнет яркими красками лета. Здесь состоится один из самых ожидаемых семейных фестивалей — «Вкус лета», который готов удивить гостей всех возрастов. В этом году организаторы подготовили еще более насыщенную двухдневную программу, объединяющую гастрономические открытия, концерт известных артистов, активный отдых и развлечения для всей семьи — каждый найдет занятие по душе.
Чем удивит фестиваль в этом году?
На главной сцене гостей ждет насыщенная концертная программа «Пикник Юмор FM». Среди хедлайнеров выступят Стас Пьеха, Катя Лель, группа «Фабрика», LX24, Akmal’, Filatov & Karas, NLO, ТЕ100СТЕРОН и другие секретные гости. А также для посетителей фестиваля выступят Саша Санта, TONEVA, артисты Детского радио и Инсайт Люди.
Фестиваль «Вкус лета» — это не просто мероприятие, а рецепт идеального летнего выходного. Гостей ждут:
- Кулинарные мастер-классы от любимых блогеров, гастрономические зоны и активности.
- Для тех, кто заботится о здоровье и активном образе жизни, подготовлена специальная спортивная программа: открытые тренировки от «Московского спорта», известных фитнес-блогеров и олимпийских чемпионов (включая Алексея Черемисинова — олимпийского чемпиона по фехтованию и Анну Чичерову — олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту), а также полезные выступления экспертов в лектории.
- В beauty-зоне посетители смогут сделать профессиональные экспресс-укладки и макияж для идеального летнего образа — и это лишь часть всех активностей.
- Для самых маленьких посетителей подготовлена территория детства с аниматорами, занимательными мастер-классами, зоной квестов, головоломок и аквагримом.
- Не останутся без внимания и домашние питомцы — в pet-зоне их ждут веселые развлечения, джакузи для собачек, консультации с ветеринарами, вкусные угощения для четвероногих друзей и даже станция ответственного владельца питомца.
- Встречи и живое общение со звёздами социальных сетей в рамках церемонии награждения Премии Like Star.
- Эксклюзивный модельный показ, грандиозный розыгрыш более 1000 призов — и это далеко не всё!