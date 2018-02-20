Ферги извинилась за слишком сексуальное и нелепое исполнение гимна США

В эти выходные, 18 февраля, в США прошел матч звезд НБА. Честь исполнить гимн страны выпала певице Ферги. Но она перестаралась, растягивая ноты в стиле «Мулен-Руж» — получилось слишком эротично. К финалу в зале послышались смешки, телекомментатор Чарльз Бакли пошутил, что ему «нужно срочно закурить», а в комментариях к видеозаписи отдельные граждане даже предложили выгнать певицу из страны. Сегодня артистка публично извинилась перед зрителями.

«Я люблю рисковать в творчестве, но в этот раз все получилось не так, как я рассчитывала. Я люблю свою страну и старалась выразить это», — сказала она в интервью TMZ.