Фееричное выступление Аделины Сотниковой и триумф сборной России: как прошла церемония закрытия Универсиады-2019 в Красноярске

Результаты прошедшей Универсиады впечатляют: сборная России с подавляющим преимуществом выиграла общий медальный зачет. В активе наших студентов — более 100 медалей. На втором месте — Южная Корея с 14-ю медалями, на третьей строчке Япония — 13 наград.
Эти данные были озвучены в ходе церемонии закрытия Универсиады на «Платинум Арене» в Красноярске. После приветствия спортсменов-участников на большую ледовую сцену вышла молодежь. Юные танцоры и фигуристы, среди которых была и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, зажгли зал своими выступлениями.
«Ну вот и закончилась долгожданная Универсиада! Очень счастлива быть причастной к этому! Как послом так и участницей закрытия этих соревнований! Думаю Красноярск получил незабываемые эмоции на долгие года! Все только начинается! Спорт — это сила, мощь, упорство и воля к победе! УРА ТОВАРИЩИ!» — написала Аделина в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
В конце церемонии президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин и мэр Красноярска Сергей Еремин передали флаг FISU Беату Цюсли, главе швейцарского города Люцерна, где в 2021 году пройдут следующие Зимние Студенческие Игры.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Xinhua, Naoki Nishimura, imago-images.de / Global Look Press, Instagram
Видео: Youtube.com / Россия 24