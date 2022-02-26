Европа VS Россия: Какие санкции ввели против России

Санкции коснулись не только банков. Великобритания, Польша, Чехия и Болгария полностью закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Это означает прекращение прямого авиасообщения этих стран с Россией, а также запрет на использования воздушного пространства российскими авиакомпаниям для пролета воздушных судов в третьи страны.

Также рядом стран были введены санкции на выдачу туристических виз и вида на жительство для россиян. Литва, Латвия и Япония объявили о полной приостановке выдачи своих виз россиянам. Новая Зеландия запретила выдавать визы российским официальным лицам и другим гражданам, связанным с военными действиями РФ в Украине. Чехия приостановила выдачу вида на жительство для граждан России.

Что касается торговли, ЕС запретил экспортировать в Россию товаров и технологии для нефтяной, авиационной и космической отраслей, ограничил экспорт товаров и технологий для сектора обороны и безопасности. США ограничил экспорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%. Президент Америки также сообщил, что ограничения будут направлены и против космической отрасли России.

Также европейцам запрещено финансировать российские госкомпании и правительство. В связи с этим иностранные автокомпании прекращают поставки машин в Россию. Также были перенесены или отменены мероприятия. Не состоится Всемирная Шахматная Олимпиада, которая должна была пройти в России в 2022 году. УЕФА отменили проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге и перенесли его в Париж.

Евросоюз также принял решение ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Решение о санкциях против Путина и Лаврова также приняли США. Не исключено, что для главы российского государства может быть введен запрет на въезд в США.