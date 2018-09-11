Евгений Папунаишвили впервые показал лицо 9-месячной дочки на невероятно трогательном фото

Напомним, что Евгений и Салима поженились в июле прошлого года, когда девушка уже была беременна. О радостном событии Евгений сообщил в своем блоге, поделившись красивыми фотографиями со свадьбы. Мужчина признался, что встреча с итальянкой сильно изменила его жизнь: если раньше он любил быть в одиночестве, то теперь стал спешить домой, где его всегда ждет вкусная еда и любимая женщина.

Фото и видео: Instagram