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Евгений Папунаишвили впервые показал лицо 9-месячной дочки на невероятно трогательном фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Папунаишвили с дочкой

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36-летний танцор и телеведущий Евгений Папунаишвили опубликовал новый снимок с маленькой дочкой Софией в честь того, что ей исполнилось 9 месяцев.

Известный танцор, хореограф и экс-бойфренд Ксении Собчак Евгений Папунаишвили впервые стал отцом в декабре прошлого года — в свой день рождения. А на днях дочери звезды и его супруги, итальянки Салимы Бежабер, исполнилось 9 месяцев. В честь этого прекрасного события Евгений решил впервые показать личико девочки.

«Сегодня 9 месяцев, как я каждый день благодарю Бога и любимую за тебя! Мое абсолютное счастье, моя безусловная любовь», — признался дочке в чувствах Папунаишвили.

Напомним, что Евгений и Салима поженились в июле прошлого года, когда девушка уже была беременна. О радостном событии Евгений сообщил в своем блоге, поделившись красивыми фотографиями со свадьбы. Мужчина признался, что встреча с итальянкой сильно изменила его жизнь: если раньше он любил быть в одиночестве, то теперь стал спешить домой, где его всегда ждет вкусная еда и любимая женщина.

Фото и видео: Instagram

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