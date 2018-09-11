Евгений Папунаишвили впервые показал лицо 9-месячной дочки на невероятно трогательном фото

Известный танцор, хореограф и экс-бойфренд Ксении Собчак Евгений Папунаишвили впервые стал отцом в декабре прошлого года — в свой день рождения. А на днях дочери звезды и его супруги, итальянки Салимы Бежабер, исполнилось 9 месяцев. В честь этого прекрасного события Евгений решил впервые показать личико девочки.
«Сегодня 9 месяцев, как я каждый день благодарю Бога и любимую за тебя! Мое абсолютное счастье, моя безусловная любовь», — признался дочке в чувствах Папунаишвили.
Напомним, что Евгений и Салима поженились в июле прошлого года, когда девушка уже была беременна. О радостном событии Евгений сообщил в своем блоге, поделившись красивыми фотографиями со свадьбы. Мужчина признался, что встреча с итальянкой сильно изменила его жизнь: если раньше он любил быть в одиночестве, то теперь стал спешить домой, где его всегда ждет вкусная еда и любимая женщина.
Фото и видео: Instagram