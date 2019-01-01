Это правда! 21-летняя супруга Венсана Касселя подтвердила слухи о своей беременности

Несколько дней назад в Сети появились слухи о беременности молодой супруги 52-летнего французского актера Венсана Касселя — 21-летней модели Тины Кунаки. Фото, появившееся несколько часов назад в Instagram темнокожей модели, подтвердило эту информацию — на снимке обнаженная Тина демонстрирует изменившуюся фигуру, прикрывая грудь соломенной шляпой. «Самый счастливый Новый год когда-либо» — гласит подпись под фотографией.