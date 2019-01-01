Это правда! 21-летняя супруга Венсана Касселя подтвердила слухи о своей беременности

Несколько дней назад в Сети появились слухи о беременности молодой супруги 52-летнего французского актера Венсана Касселя — 21-летней модели Тины Кунаки. Фото, появившееся несколько часов назад в Instagram темнокожей модели, подтвердило эту информацию — на снимке обнаженная Тина демонстрирует изменившуюся фигуру, прикрывая грудь соломенной шляпой. «Самый счастливый Новый год когда-либо» — гласит подпись под фотографией.
В свою очередь, будущий папа опубликовал нежное видео с беременной супругой.
Отметим, что для модели будущий малыш станет первенцем. У Касселя есть двое детей от предыдущего брака с актрисой Моникой Беллуччи — 14-летняя Дева и 8-летняя Леони.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram