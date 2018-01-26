«Первый канал» и организаторы конкурса подтвердили, что Юлия Самойлова поедет на Евровидение-2018.

Сейчас команда артистки готовит песню, которая будет представлена в ближайшие недели. «Вот и началась подготовка в Евровидению! Наконец-то! Встретились нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем», — писала она в блоге.

Совсем скоро стартует новый конкурс песни «Евровидение». В этом году он пройдет в Португалии. Сегодня «Первый канал» подтвердил, что певица Юлия Самойлова представит Россию в состязании стран.

О планах Юлии сообщали ранее ее представители, а в понедельник, 29 января, она была внесена в список конкурсантов на сайте «Евровидения».

Напомним, что в 2017 году Россия отказалась от участия в конкурсе из-за того, что служба безопасности Украины запретила въезд нашей конкурсантке, сославшись на то, что та выступала в Крыму. Несмотря на все усилия организаторов (они вели переговоры с Киевом, певице также было предложено участвовать дистанционно), выступление Самойловой не состоялось.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене „Евровидения“. По правилам „Евровидения“, страна-вещатель должна обеспечить всем участникам „возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия“. Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», — цитировали СМИ ответ «Первого канала».

Поздравляем Юлию и желаем ей победы в этом году!

Фото: instagram