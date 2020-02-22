Поклонники культового сериала «Друзья» давно ждали возвращения любимых персонажей на экраны. И вот это случилось! Спустя шестнадцать лет после окончания последнего сезона «Друзья» возвращаются. Актеры, исполнившие главные роли в ситкоме, опубликовали в блогах одинаковые картинки с подписью «Это случилось». Как стало известно, специальный 60-минутный выпуск выйдет на платформе HBO Max в мае 2020 года. Напомним, сериал «Друзья», принесший популярность Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизе Кудроу, Мэтту Леблану, Мэттью Перри и Дэвиду Швиммеру, выходил с 1994 по 2004 год. За годы существования проекта в эфир вышло десять сезонов, которые в совокупности составили 236 эпизодов. Фото: GloballookpressВидео: YouTubeПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!