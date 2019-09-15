Это официально: представителю Анастасии Заворотнюк запретили комментировать состояние ее здоровья

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк — одна из самых обсуждаемых тем в последние дни. После появления в Сети слухов о госпитализации артистки ее представитель Стас Христов пытался все отрицать. Он говорил о сообщениях, которые получал от подопечной, о ее намерении выступить в эфире одного из федеральных каналов. В это воскресенье коллега звезды изменил линию поведения.

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал Стас Христов в беседе с РБК.

Ранее СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщали о том, что врачи ввели Анастасию в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Озвучивался тот же диагноз, что у Жанны Фриске. В субботу пресса узнала, что родственники актрисы в обстановке полной секретности прибыли в госпиталь.

В соцсетях также обсуждают старую переписку актрисы с другом, которую он опубликовал в блоге.