Это официально: Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

В эту среду, 21 августа, изданию TMZ стало известно, что актер Лиам Хемсворт все-таки подал на развод с певицей Майли Сайрус. В официальном заявлении в качестве причины расставания супругов были указаны «неразрешимые противоречия».
С момента свадьбы прошло меньше года. За это время супругам пришлось пережить неприятное событие: сгорел их дом в Малибу (к счастью, их питомцы не пострадали).
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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