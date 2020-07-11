Это официально: Айза Анохина развелась со вторым супругом
Фото: Instagram/@aizalovesam
В субботу, 11 июля, в эфир телеканала «Супер» вышли финальные серии реалити-шоу «Супер Айза» о жизни популярной бизнесвумен и блогера Айзы Анохиной. 35-летняя звезда Сети официально развелась со своим супругом, серфером Дмитрием Анохиным. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в размеренную жизнь россиян, поэтому бракоразводный процесс Айзы несколько затянулся. Однако 3 июня 2020 года Никулинский районный суд города Москвы поставил точку в браке Анохиных. При этом Айза утверждает, что больше не хочет выходить замуж: «Мне нравится ходить к нему (к Олегу Майами – прим.ред.) на свидания, но мне не нравится бытовуха. Бытовуха – когда живем вместе. Никаких замуж, я очень-очень агрессивно настроена против всего, что касается брака. Я верю, что есть люди, которые счастливы в браке. Я в какой-то степени им завидую. Я не тот человек, который может быть счастлив в браке».
На днях в Сети заговорили о том, что Анохина рассталась с Майами — якобы роман пары был пиаром для продвижения шоу, но Айза уверяет, что эти отношения реальны и не так просты. Блогер не раз подчеркивала, что ее избранник весьма эмоционален и вспыльчив, а зрители «Супер Айзы» невольно становились свидетелями громких выяснений отношений. Очередная ссора, вспыхнувшая между Айзой и Олегом, грозила стать последней. «Я не хочу его видеть, жалею, что начали сниматься вместе, я очень разочаровалась в Олеге. Если он считает, что я порчу его репутацию своей жизнью, пускай занимается собой, чтоб я его не отвлекала. Я ему сказала все, что я о нем думаю. Ситуация была нервная, крикливая. Я для всех скандальная, но всю свою жизнь я стараюсь сглаживать конфликт. Я не умею ругаться, я не хочу ругаться. Есть вещи, с которыми я не согласна мириться. Я вышла из токсичных отношений, не хочу новых токсичных отношений. Нам было весело, пока не начали ругаться», — комментирует ситуацию Анохина. Тайное свидание на крыше и разговор по душам установили в паре хрупкий мир, но Айза подчеркнула, что больше не сможет простить избранника.
Рассказывая об опыте семейной жизни, Айза Анохина призналась, какой главный урок вынесла из двух неудавшихся браков: «Самый сложный урок – это любить, любить себя. Что бы не произошло, продолжать любить себя. Любить себя и своих детей».
А вы следили за реалити-шоу «Супер Айза»?
Фото: Instagram
Видео: Телеканал «Супер»
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