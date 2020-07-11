Это официально: Айза Анохина развелась со вторым супругом

На днях в Сети заговорили о том, что Анохина рассталась с Майами — якобы роман пары был пиаром для продвижения шоу, но Айза уверяет, что эти отношения реальны и не так просты. Блогер не раз подчеркивала, что ее избранник весьма эмоционален и вспыльчив, а зрители «Супер Айзы» невольно становились свидетелями громких выяснений отношений. Очередная ссора, вспыхнувшая между Айзой и Олегом, грозила стать последней. «Я не хочу его видеть, жалею, что начали сниматься вместе, я очень разочаровалась в Олеге. Если он считает, что я порчу его репутацию своей жизнью, пускай занимается собой, чтоб я его не отвлекала. Я ему сказала все, что я о нем думаю. Ситуация была нервная, крикливая. Я для всех скандальная, но всю свою жизнь я стараюсь сглаживать конфликт. Я не умею ругаться, я не хочу ругаться. Есть вещи, с которыми я не согласна мириться. Я вышла из токсичных отношений, не хочу новых токсичных отношений. Нам было весело, пока не начали ругаться», — комментирует ситуацию Анохина. Тайное свидание на крыше и разговор по душам установили в паре хрупкий мир, но Айза подчеркнула, что больше не сможет простить избранника.

Рассказывая об опыте семейной жизни, Айза Анохина призналась, какой главный урок вынесла из двух неудавшихся браков: «Самый сложный урок – это любить, любить себя. Что бы не произошло, продолжать любить себя. Любить себя и своих детей».

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