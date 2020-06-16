«Это и есть ад»: Максим Фадеев сделал эмоциональное заявление о своих бывших подопечных

Ты для них «еда»! И если перестал давать кровь- становишься не нужным, и к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать. А ты при этом этого совершенно не чувствуешь! Живешь и думаешь: «Как классно вокруг»! А оказывается- это и есть ад. Почему я это понимаю сегодня? Потому что мне есть с чем сравнить. Сегодня я просыпаюсь утром, и мне не страшно смотреть на телефон и ждать что я увижу там очередную претензию, нытьё или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла. Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!», — написал Фадеев в Instagram.

Напомним, что в прошлом году Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA. Многие бывшие подопечные продюсера дали о нем очень негативные интервью.