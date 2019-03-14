Менеджер Началовой высказалась о переводе певицы из реанимации из-за отказа внутренних органов

Недавно Юлия Началова была госпитализирована после возвращения из Рима в Москву. В СМИ появлялись весьма противоречивые данные о диагнозе и самочувствии звезды — от обострения подагры до диабета. В конце концов PR-агент Юлии Анна Исаева призналась в своем микроблоге: «Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим, чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Накануне вечером анонимные источники сообщили сразу нескольким изданиям, что у Началовой якобы начали отказывать внутренние органы, и ее перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии. Однако Анна Исаева в ответ на эти сообщения заявила агентству РБК, что «не будет комментировать глупости».
Менеджер певицы еще раз подчеркнула в своем микроблоге: «УДИВИТЕЛЬНО КАК БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВСЯКИЕ СЛУХИ. МЫ НИКАКИХ ДИАГНОЗОВ НЕ СТАВИМ. МЫ ИМИ НЕ ВЛАДЕЕМ». Тем временем стало известно, что руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун взял под личный контроль лечение Началовой. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в мэрии столицы.
Passion.ru желает Юлии Началовой скорейшего выздоровления.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram