Менеджер Началовой высказалась о переводе певицы из реанимации из-за отказа внутренних органов

Недавно Юлия Началова была госпитализирована после возвращения из Рима в Москву. В СМИ появлялись весьма противоречивые данные о диагнозе и самочувствии звезды — от обострения подагры до диабета. В конце концов PR-агент Юлии Анна Исаева призналась в своем микроблоге: «Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим, чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Накануне вечером анонимные источники сообщили сразу нескольким изданиям, что у Началовой якобы начали отказывать внутренние органы, и ее перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии. Однако Анна Исаева в ответ на эти сообщения заявила агентству РБК, что «не будет комментировать глупости».