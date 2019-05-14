«Это было счастливое время»: Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев решили развестись после 3,5 лет совместной жизни

В минувший вторник, 14 мая, Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе опубликовали совместное заявление в соцсетях.
«Люди встречаются, влюбляются, женятся... У них рождаются дети... Но, в какой-то момент, они понимают, что дальше каждому из них надо идти СВОЕЙ дорогой... Мы были вместе три с половиной года, и это было счастливое время... У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим и он об этом знает... Но у нас настал этот момент, когда каждый должен идти своим путем... Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья», — сообщили они.
Кирилл и Нино воспитывают общего сына Александра, который родился в декабре 2015 года. У актера также есть сыновья Георгий 2007 года рождения и Федор 2011 года рождения. Свадьбу пара сыграла в мае 2018-го.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!