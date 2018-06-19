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«Это было нормально тогда»: Валерия Гай Германика призналась, что в 14 лет страдала от алкогольной зависимости

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия Гай Германика

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34-летняя режиссер Валерия Гай Германика дала очень откровенное интервью.

Режиссер и мама двух дочек Валерия Гай Германика никогда не скрывала, что у нее был сложный период взросления. В недавнем интервью в эфире программы «Парсуна» телеканала «Спас» звезда призналась, насколько ей было тяжело в подростковом возрасте.

«Если ты живешь и растешь в Строгино, видишь вокруг бухающих соседей, рецидивистов… То есть мы пили с 14 лет. Я вообще сейчас не понимаю этого. Я недавно вспомнила: как это так — в 14 лет быть алкоголиком? Не понимаю. То есть это нормально было. Вот так», — заявила режиссер.

Напомним, о Гай Германике заговорили после того, как на телеэкраны вышел сериал «Школа». В своей работе она показала отрывки из жизни обычных подростков. Правда, ее видение вызвало настоящие дебаты в обществе — кто-то считал, что режиссер слишком сгущает краски, а другие находили отражение реальности.

Фото: Instagram

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