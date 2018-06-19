«Это было нормально тогда»: Валерия Гай Германика призналась, что в 14 лет страдала от алкогольной зависимости

Режиссер и мама двух дочек Валерия Гай Германика никогда не скрывала, что у нее был сложный период взросления. В недавнем интервью в эфире программы «Парсуна» телеканала «Спас» звезда призналась, насколько ей было тяжело в подростковом возрасте.

«Если ты живешь и растешь в Строгино, видишь вокруг бухающих соседей, рецидивистов… То есть мы пили с 14 лет. Я вообще сейчас не понимаю этого. Я недавно вспомнила: как это так — в 14 лет быть алкоголиком? Не понимаю. То есть это нормально было. Вот так», — заявила режиссер.