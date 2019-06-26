«Это была Любовь с первого взгляда»: Александр Ревва нежно поздравил жену с годовщиной отношений

Александр и Анжелика Ревва — одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. 26 июня в их семье праздник — родители двух очаровательных дочек отмечают годовщину отношений.
«Это была Любовь с первого взгляда, и сегодня ей исполняется 15 лет», — написал шоумен в своем блоге.
«#люблюбезгранично», — добавил он.
«15 лет... с тех пор как наши глаза встретились», — ответила супруга шоумена.
Александр и Анжелика, сыгравшие свадьбу в апреле 2007 года, воспитывают двух дочек — 11-летнюю Алису и 6-летнюю Амели. И если первая растет похожей на маму, вторая — вылитый папа.
Как считаете, похожа?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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