«Это была Любовь с первого взгляда»: Александр Ревва нежно поздравил жену с годовщиной отношений

Александр и Анжелика Ревва — одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. 26 июня в их семье праздник — родители двух очаровательных дочек отмечают годовщину отношений.

«Это была Любовь с первого взгляда, и сегодня ей исполняется 15 лет», — написал шоумен в своем блоге.