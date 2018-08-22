«Это был педагогический ход»: 87-летний Иван Краско объявил о разводе с 27-летней женой

Все лето Наталья Краско путешествовала по Израилю и Испании в гордом одиночестве, и поклонники в конце концов заподозрили неладное — почему пожилой супруг Иван Иванович не составил возлюбленной компанию? Оказалось, пара давно не живет вместе и готовится к разводу. Об этом сообщил сам Краско в интервью «Комсомольской правде».

«Брак с Натальей Александровной — это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги. К тому же она с самого начала категорически была против ребенка. Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А, с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил», — заявил актер.