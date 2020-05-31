Есть стыковка! Корабль Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции

"Экипаж 63 рад приветствовать (Crew) Dragon и его пилотов на Международной космической станции, — сказал астронавт Крисс Кэссиди после успешной стыковки.

«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь», — заявил глава SpaceX Илон Маск.

Отметим, что запуск Crew Dragon произошел со второй попытки — 27 мая старт отменили за 20 минут до запланированного времени из-за плохих погодных условий. Этот полет стал первым за девять лет пилотируемым, осуществленным с территории США. Ранее американские астронавты отправлялись на МКС на российских кораблях «Союз».