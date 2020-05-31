Есть стыковка! Корабль Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
В эти выходные произошло поистине историческое событие для мировой космонавтики. В субботу, 30 мая, в 15:22 по местному времени (22:22 МСК) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с первым пилотируемым кораблем Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту. Спустя 19 часов, в 17:11 по московскому времени корабль с астронавтами успешно пристыковался к Международной космической станции. Автоматическая стыковка завершилась в 17:30 по московскому времени. Трансляция запуска шла в прямом эфире на сайте NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства — прим.ред.). В Сети отмечают, что едва ли не самой очаровательной деталью этого запуска стал игрушечный динозаврик, которого взяли на борт в качестве индикатора невесомости.
"Экипаж 63 рад приветствовать (Crew) Dragon и его пилотов на Международной космической станции, — сказал астронавт Крисс Кэссиди после успешной стыковки.
«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь», — заявил глава SpaceX Илон Маск.
Отметим, что запуск Crew Dragon произошел со второй попытки — 27 мая старт отменили за 20 минут до запланированного времени из-за плохих погодных условий. Этот полет стал первым за девять лет пилотируемым, осуществленным с территории США. Ранее американские астронавты отправлялись на МКС на российских кораблях «Союз».
Фото: Globallookpress
Видео: SpaceX
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!