«Еще одно чудо вошло в нашу жизнь»: дочь Дмитрия Хворостовского показала первое фото новорожденного сына

В семье старшей дочери Дмитрия Хворостовского произошло радостное событие. Две недели назад 37-летняя Мария вновь стала мамой. «Две недели назад еще одно чудо вошло в нашу жизнь. Самые спокойные и самые плавные быстрые роды в бассейне. Мы любим тебя, сладкий малыш Лео. Наша семья и сердца так полны. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ и спасибо папе @felipemeggio за то, что ты все время был рядом со мной, делая роды такими легкими и нежными».