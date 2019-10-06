«Еще одно чудо вошло в нашу жизнь»: дочь Дмитрия Хворостовского показала первое фото новорожденного сына
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Фото: Instagram Марии Хворостовской
В семье старшей дочери Дмитрия Хворостовского произошло радостное событие. Две недели назад 37-летняя Мария вновь стала мамой. «Две недели назад еще одно чудо вошло в нашу жизнь. Самые спокойные и самые плавные быстрые роды в бассейне. Мы любим тебя, сладкий малыш Лео. Наша семья и сердца так полны. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ и спасибо папе @felipemeggio за то, что ты все время был рядом со мной, делая роды такими легкими и нежными».
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Two weeks ago another miracle entered our lives. The calmest smoothest quick home birth in the pool. We love you sweet baby Leo. Our family and hearts are so full. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️and thank you daddy @felipemeggio for being by my side the whole time making the birth so easy and gentle.
Напомним, у Марии Хворостовской и ее супруга Фелипе Меггиоларо Маркса также есть дочь Ария, родившаяся 31 мая 2018 года. Мария Хворостовская — дочь первой супруги звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского, балерины Светланы Ивановой. Оперный певец дал девочке свою фамилию и воспитал ее как родную. В 1996 году Мария и Дмитрий стали родителями двойняшек Александры и Данилы. Матери Марии не стало в 2015 году, а ее отец ушел из жизни 22 ноября 2017 года.
Фото и видео: Instagram
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