Еще одна девочка: бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин снова стал отцом

Несколько дней назад, 23 ноября, в семье футболиста Евгения Алдонина произошло радостное событие — его нынешняя супруга Ольга родила дочь. Девочку назвали Анжеликой. И 39-летний спортсмен, и его 32-летняя избранница, решили сразу не сообщать об этом прессе.

«Знают все близкие и родные. Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас только домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров. Спасибо большое за ваше поздравление», — цитирует молодого отца канал ТВЦ.

У супругов (пара сыграла свадьбу в 2014 году) уже есть сын Артем. От первого брака с певицей Юлией Началовой Евгений Алдонин воспитывает дочь Веру. Мама Веры умерла 16 марта 2019 года.