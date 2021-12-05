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От эпилепсии до комы: россиян предупредили об опасных осложнениях сотрясения мозга

При любом ударе головой необходимо сразу обратиться за помощью врачей, ведь это может обернуться самыми неожиданными последствиями. Они могут на протяжении даже полугода не давать о себе знать, но в один момент стать губительными.
От эпилепсии до комы: россиян предупредили об опасных осложнениях сотрясения мозга

Врач-невролог высшей категории и заместитель главного врача ГКБ № 29 им. Баумана Татьяна Вон рассказала, чем может обернуться халатность по отношению к полученной человеком черепно-мозговой травмы.

«Любая черепно-мозговая травма требует обращения к врачу. Сотрясение головного мозга, даже если два дня поболела голова и прошла, через полгода очень часто даёт последствия вплоть до симптоматической эпилепсии. Если не лечить, то проявляется вегетососудистая недостаточность, когда давление беспокоит, сон нарушился — это последствия сотрясения. Как правило, формируются они 3-6 месяцев», — прокомментировала врач на радио «Говорит Москва».

Необходимо не просто посетить терапевта, а показаться неврологу, окулисту и сделать рентген.

«Осмотр окулиста покажет, есть ли ангиоспазм сосудов сетчатки. Потому что сосуды сетчатки — это сосуды головного мозга, вынесенные на периферию. По ним можно судить, что спазм везде. Также следует прийти на приём к неврологу. Второе, надо обязательно сделать рентген костей черепа. Третье, это постельный режим. Он должен сохраняться в течение 10-14 дней. Нужно дать головному мозгу отдохнуть, его не надо нагружать, он потихоньку восстановится», — добавила Татьяна.

Не нужно относиться к сотрясению мозга формально, ведь это очень опасная травма, которая может далеко не сразу заявить о себе. Около двух недель с человеком может быть все в порядке, а за это время разовьется субдуральная гематома и пациент может впасть в кому.

Фото: Pexels

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