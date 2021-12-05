От эпилепсии до комы: россиян предупредили об опасных осложнениях сотрясения мозга

Врач-невролог высшей категории и заместитель главного врача ГКБ № 29 им. Баумана Татьяна Вон рассказала, чем может обернуться халатность по отношению к полученной человеком черепно-мозговой травмы.

«Любая черепно-мозговая травма требует обращения к врачу. Сотрясение головного мозга, даже если два дня поболела голова и прошла, через полгода очень часто даёт последствия вплоть до симптоматической эпилепсии. Если не лечить, то проявляется вегетососудистая недостаточность, когда давление беспокоит, сон нарушился — это последствия сотрясения. Как правило, формируются они 3-6 месяцев», — прокомментировала врач на радио «Говорит Москва».

Необходимо не просто посетить терапевта, а показаться неврологу, окулисту и сделать рентген.

«Осмотр окулиста покажет, есть ли ангиоспазм сосудов сетчатки. Потому что сосуды сетчатки — это сосуды головного мозга, вынесенные на периферию. По ним можно судить, что спазм везде. Также следует прийти на приём к неврологу. Второе, надо обязательно сделать рентген костей черепа. Третье, это постельный режим. Он должен сохраняться в течение 10-14 дней. Нужно дать головному мозгу отдохнуть, его не надо нагружать, он потихоньку восстановится», — добавила Татьяна.

Не нужно относиться к сотрясению мозга формально, ведь это очень опасная травма, которая может далеко не сразу заявить о себе. Около двух недель с человеком может быть все в порядке, а за это время разовьется субдуральная гематома и пациент может впасть в кому.