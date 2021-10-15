Эпидемситуация в России близка к критической, отметил Проценко. Но карантин не планируется

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко высказался о нынешней эпидемиологической ситуации по коронавирусу. По его словам, она близка к критической, а в инфекционных моногоспиталях по стране сейчас очень напряженно. В своем Telegram-канале врач заявил, что подобная ситуация не удивительна, учитывая низкий уровень вакцинации.

«Оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много тяжелых пациентов в реанимациях», — написал Проценко.

Чтобы защитить от заражения коронавирусом себя и своих близких, необходимо вакцинироваться, проходить диагностику при появлении первых симптомов и пользоваться средствами защиты (масками), отметил специалист.

Между тем, согласно данным шведских и итальянских ученых, у переболевших COVID-19 количество антител снижается в течение 6 месяцев после инфицирования, а затем показатели остаются стабильными до 15 месяцев. Для исследований, опубликованных на bioRxiv.org, потребовались анализы крови 136 пациентов с разной тяжестью течения заболевания.