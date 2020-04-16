«Эпидемия разделила мир на "до" и "после"»: Роднянский объявил о переносе «Кинотавра» на неопределенный срок

«Это мое объявление ни для кого не станет сюрпризом, но вынужден официально сообщить, что фестиваль “Кинотавр” не сможет состояться в объявленные ранее даты - с 7 по 14 июня 2020 года. Удивительным образом эпидемия разделила мир на "до" и "после" и сейчас воспоминания о прошлом лете и прошлом фестивале уже кажутся событием из совсем другой жизни. Но мы уверены, что это временное явление. Мы обязательно вернемся в Сочи и снова вместе будем смотреть лучшие российские фильмы.

А пока я и вся команда "Кинотавра" хотим выразить слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей. Именно их труд и их подвиг сейчас важны. Мы же продолжим работать над программой фестиваля. Надеюсь, что уже этой осенью нам удастся его провести, но о точных датах я сообщу позже. Оставайтесь, пожалуйста, дома, берегите себя и близких», — написал Роднянский на своей странице в Instagram.

Отметим, «Кинотавр» считается важнейшим фестивалем в истории современного российского кинематографа. Именно там признание и свои первые призы получили многие известные актеры и режиссеры.