Эмма Стоун против Дженнифер Лоуренс: объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус»

За звание лучшей актрисы будут бороться: Эмма Стоун — «Круэлла», Дженнифер Лоуренс — «Не смотрите наверх», Марион Котийяр — «Аннет», Алана Хаим — «Лакричная пицца», а также Рэйчел Зеглер — «Вестсайдская история».

Их коллеги мужского пола также представлены в аналогичной номинации. Среди них оказались: Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса», Хавьер Бардем — «Быть Рикардо», Махершала Али — «Лебединая песнь»и Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета».

В номинации «Лучший режиссер» представлены: Дени Вильнев за фильм «Дюна», Стивен Спилберг и его «Вестсайдская история», а также Джейн Кэмпион — «Власть пса», Мэгги Джилленхол — «Незнакомая дочь» и Кеннет Брана — «Белфаст».

«Лучшим фильмом» предстоит стать одной из кинокартин, среди которых оказались: «Сирано», «Не смотри наверх», «Лакричная пицца», «Тик-тик, бум!» и «Вестсайдская история».

А одним из лучших сериалов по версии «Золотого глобуса» станет «Люпен», «Утреннее шоу», «Поза», «Игра в кальмара» или «Наследники».

Победителей премии весь мир узнает 9 января 2022 года.