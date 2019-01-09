Эмин Агаларов впервые показал новорожденную дочь вместе с ее молодой мамой Аленой Гавриловой

31 декабря, прямо под Новый год, Эмин Агаларов стал отцом в четвертый раз. Красавица-супруга Алена Гаврилова родила ему дочь, имя которой счастливая пара пока не раскрывает. Зато накануне вечером, 8 января, Эмин решил показать первую трогательную фотографию с Аленой и малышкой.
«Happy Dad x 4!!! Всем детям только здоровья», — так подписал Эмин снимок, на котором он склонился над крохой и под руководством жены надевает ей чепчик. Саму девочку на фото не видно.
Напомним, у Эмина уже подрастают 10-летние сыновья-близнецы Али и Микаил, а также 4-летняя приемная дочь Амина от брака с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой. Летом прошлого года Эмин женился на модели Алене Гавриловой, с которой до свадьбы встречался около 3-х лет. Девушка вышла замуж уже беременной. У нее также есть сын от предыдущих отношений с олигархом Рустамом Тарико.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram, архивы пресс-служб