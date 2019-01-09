Эмин Агаларов впервые показал новорожденную дочь вместе с ее молодой мамой Аленой Гавриловой

31 декабря, прямо под Новый год, Эмин Агаларов стал отцом в четвертый раз. Красавица-супруга Алена Гаврилова родила ему дочь, имя которой счастливая пара пока не раскрывает. Зато накануне вечером, 8 января, Эмин решил показать первую трогательную фотографию с Аленой и малышкой.

«Happy Dad x 4!!! Всем детям только здоровья», — так подписал Эмин снимок, на котором он склонился над крохой и под руководством жены надевает ей чепчик. Саму девочку на фото не видно.