Эмилия Кларк, Мишель Обама, Рами Малек и другие: журнал Time назвал самых влиятельных людей года

Каждый год редакция журнала Time публикует список самых влиятельных людей мира. В этом году в него вошли актриса Эмилия Кларк, бывшая «первая леди» Мишель Обама, актер Рами Малек, футболист Мохаммед Салах.

Ожидаемо в списке оказался основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг. В музыке отличились Ариана Гранде и Тейлор Свифт.

В категорию «Лидеров» попали президент США Дональд Трамп, Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. К сожалению, Владимира Путина в этом рейтинге не оказалось. Он занимал различные позиции вплоть до 2018 года.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram