Елочка не гори: стало известно, когда россияне убирают главный символ Нового года

В «Комсомольской правде» провели опрос среди читателей и выяснили время, в которое россияне предпочитают убирать елку. В результате оказалось, что большинство респондентов в количестве 70,2% сохраняют праздничную атмосферу до старого Нового года, по традиции проходящего 14 января.

Порядка 7,6% опрошенных считают, что самое время освободить пространство от хвойного дерева приходится на первую рабочую неделю. При этом 6,2% россиян не готовы расстаться с елкой раньше конца зимы, а еще 2,6% и вовсе не спешат от нее избавляться вплоть до лета.

Однако, как оказалось, наряженная елка радует своим видом далеко не каждый дом. Так, среди опрошенных выявили 13,3% людей, которые признались, что в этом году совсем не наряжали главный символ праздника.