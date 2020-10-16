Елизавета II впервые за семь месяцев вышла в свет и наткнулась на критику

«Это идет вразрез с мерами предосторожности, которые все должны соблюдать», — подчеркнул политик. После посещения членов королевской семьи в лаборатории протестировала 48 сотрудников, ни у кого COVID-19 обнаружен не был. Как говорится в официальном заявлении Букингемского дворца, во время визита королевы в исследовательский центр соблюдались все меры предосторожности. Королевский эксперт Джо Литтл читает, что своим поведением Елизавета II продемонстрировала обществу: повседневная жизнь во время пандемии продолжается.