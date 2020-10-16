Елизавета II впервые за семь месяцев вышла в свет и наткнулась на критику
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Британская королева посетила Лабораторию оборонной науки и техники в исследовательском центре Протон-Даун. 94-летняя женщина приехала туда в сопровождении внука – принца Уильяма. Они встретились с военными экспертами, изучавшими дело экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которого предположительно отравили в 2018 году.
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Как уточнил руководитель политической организации «Республика» Грэм Смит, на членах королевской семьи не было защитных средств, они не последовали правилам защиты от коронавируса. По словам Смита, таким образом, королева дает плохой пример гражданам. Он назвал появление Елизаветы II без маски возмутительным.
«Это идет вразрез с мерами предосторожности, которые все должны соблюдать», — подчеркнул политик. После посещения членов королевской семьи в лаборатории протестировала 48 сотрудников, ни у кого COVID-19 обнаружен не был. Как говорится в официальном заявлении Букингемского дворца, во время визита королевы в исследовательский центр соблюдались все меры предосторожности. Королевский эксперт Джо Литтл читает, что своим поведением Елизавета II продемонстрировала обществу: повседневная жизнь во время пандемии продолжается.
Фото: Instagram/@theroyalfamily, pixabay.com
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