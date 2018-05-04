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Елизавета Боярская поделилась очень личными историями

Лиза Боярская, Иван Ургант, Баста, Полина Гагарина, Гарик Харламов, Сергей Лазарев и другие звезды кино, телевидения и музыки поддержали важный флешмоб.

Накануне 9 мая российские звезды — Лиза Боярская, Полина Гагарина, Иван Ургант, Баста, Гарик Харламов, Сергей Лазарев — поддержали в соцсетях флешмоб #мызамир. Известные люди и обычные пользователи Сети делятся трогательными видео, на которых они читают письма своих близких и других фронтовиков.

Прежде чем прочитать пронзительные воспоминания фронтовой медсестры, актриса Елизавета Боярская делится: «Сегодня у меня было очень простое, но очень счастливое утро. Я разбудила своего сына, приготовила ему завтрак и отвела в детский сад. Так просто, но так счастливо! И я всем нам желаю, чтобы каждый день был для нас очень простым и очень счастливым. А для этого важно, чтобы у нас было мирное небо над головой».

Актриса Аглая Тарасова рассказывает о своем счастливом утре: «На улице весна, чудесная погода, я встретилась с друзьями на Патриарших — как все-таки прекрасна мирная жизнь».

У этих видеороликов — выраженный антивоенный посыл: их авторы говорят о ценности мира и повседневных радостей жизни. Звезды приглашают пользователей соцсетей прочитать на камеру письма из семейных архивов или стихи о войне и мире.

А в вашей семье есть такие истории? Приглашаем к участию и вас.

Фото: instagram

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