Елизавета Боярская поделилась очень личными историями

Накануне 9 мая российские звезды — Лиза Боярская, Полина Гагарина, Иван Ургант, Баста, Гарик Харламов, Сергей Лазарев — поддержали в соцсетях флешмоб #мызамир. Известные люди и обычные пользователи Сети делятся трогательными видео, на которых они читают письма своих близких и других фронтовиков.

Прежде чем прочитать пронзительные воспоминания фронтовой медсестры, актриса Елизавета Боярская делится: «Сегодня у меня было очень простое, но очень счастливое утро. Я разбудила своего сына, приготовила ему завтрак и отвела в детский сад. Так просто, но так счастливо! И я всем нам желаю, чтобы каждый день был для нас очень простым и очень счастливым. А для этого важно, чтобы у нас было мирное небо над головой».