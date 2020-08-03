Елизавета Боярская оказалась в центре скандала из-за долга соседям в 235 тысяч

В СМИ появилась информация, что судебные приставы разыскивают Елизавету Боярскую из-за долга в размере 235 тысяч рублей. Сама она эту информацию опровергла. «Нет, у вас неправильная информация, все давно уплачено. Я точно сказать не могу, но точно уже закрыто это дело. Спасибо, что вы беспокоитесь по этому поводу, но все уже улажено», — цитирует актрису Lenta.ru.

Известно, что еще в 2016 году арендатор Боярской затопил квартиру ее соседей. В итоге он взял на себя расходы на ремонт, так как был виновником произошедшего. Соседи тогда пытались получить большую сумму, чем фактическая стоимость ущерба, а также хотели компенсировать моральный ущерб, но им было отказано в судебном порядке.

К слову ранее сообщалось, что отец актрисы Михаил Боярский должен за услуги ЖКХ 200 рублей. «Нет, никакие приставы меня не ищут. И потом, я бы так спрятался, что меня бы вряд ли нашли. А травить в прессе меня невозможно. Мне все равно», — заявил артист.