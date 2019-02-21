Елизавета Башарова официально подала документы на развод с мужем

В конце прошлого года стало известно о новом скандале в семье Марата и Елизаветы Башаровых: после праздничного застолья актер сильно избил жену, сломав ей нос. Однако тогда девушка решила не обращаться в полицию. Впрочем, ее брак все равно вскоре рухнул — на днях Елизавета рассказала интернет-пользователям, что приняла решение уйти от мужа.
А сегодня, 21 февраля, российские СМИ сообщили, что Башарова официально подала документы на развод. Она была замужем за артистом и ведущим «Битвы экстрасенсов» чуть более полутора лет и родила сына Марселя.
Напомним, что Елизавета — не первая женщина, пострадавшая от агрессивности Марата Башарова. В 2015 году он со скандалом развелся с супругой Екатериной Архаровой, обвинившей его в побоях.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram