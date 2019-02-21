Елизавета Башарова официально подала документы на развод с мужем

А сегодня, 21 февраля, российские СМИ сообщили, что Башарова официально подала документы на развод. Она была замужем за артистом и ведущим «Битвы экстрасенсов» чуть более полутора лет и родила сына Марселя.

Напомним, что Елизавета — не первая женщина, пострадавшая от агрессивности Марата Башарова. В 2015 году он со скандалом развелся с супругой Екатериной Архаровой, обвинившей его в побоях.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram