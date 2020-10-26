Эксперты рассказали, как обезопасить ребенка от опасных детских игрушек
В то время, как скучающие дети месяцами сидят дома в «ловушке» во время самоизоляции, миллионы родителей рыщут в Сети в поисках детских игрушек. Популярные веб-сайты, такие как Amazon и eBay, предлагают бесконечное количество интересных новинок. Как считают специалисты, 60% игрушек на онлайн-рынках могут убить или серьезно навредить детям.
Расследование BTHA обнаружило опасные химические вещества в ряде игрушек, а также другие опасности. Среди них были изделия с маленькими батарейками, которые могут обжечь внутренности ребенка, и игрушки с длинными шнурами, которые способны задушить малыша. 86% протестированных игрушек продавались в Великобритании незаконно.
Фото: pixabay.com
Специалисты дали несколько советов родителям, что они могут сделать для безопасности своих малышей. Согласно правилам, касающихся игрушек, маленькие батарейки следует хранить подальше от детей. Вы должны иметь возможность открывать батарейный отсек только определенным образом или с помощью инструментов, то есть маленькие дети не должны получать к нему доступ. «В частности, батарейки типа «таблетка» могут прожечь пищевод (пищевую трубку) всего за 45 минут при проглатывании», — объяснила Наташа Крукс, директор по связям с общественностью BTHA. Тяжелые случаи ожога могут вызвать катастрофическое внутреннее кровотечение и даже смерть.
Длинные шнуры на игрушках нравятся любознательным детям, но они могут привести к удушению. Множество протестированных игрушек, в том числе ходячий единорог, были сочтены небезопасными из-за слишком длинных шнуров или лент. «Длина шнуров и шнуров с петлями ограничена законом. Вы должны быть уверены, что ребенок не может обернуть материал вокруг шеи», — напомнила эксперт. К примеру, в 2016 году малышка Бронуин Тейлор умерла, запутавшись в оконном шнуре в доме ее бабушки и дедушки в Сток-он-Трент.
Кроме того, длинные галстуки на шее на детских костюмах также могут оказаться фатальными — о чем стоит помнить в преддверии праздников. Особую опасность представляют магниты. «К сожалению, мы находим все больше и больше магнитов на рынках, которые не соответствуют строгим правилам. Найденные нами магнитные игрушки легко разбивались, ребенок мог легко найти магнит и проглотить. Если съесть более одного магнита, они соединят складки кишечника. Это может вызвать инфекцию и возможную смерть», — напомнила специалист.
Фото: pixabay.com
Опасные снаряды обычно покупают детям на праздники. «Игрушки, стреляющие снарядами, должны быть сконструированы так, чтобы сила и конструкция снаряда не вызывали серьезных травм. Игрушка должна стрелять только снарядами в комплекте, дети не должны использовать в качестве пуль что-либо еще», — уточнила специалист.
Особенно важно не покупать детям игрушки с мелкими деталями. «Это риск для самых маленьких детей, поскольку младенцы и малыши имеют тенденцию класть вещи в рот, — продолжила она. — На игрушках с мелкими деталями должно быть четко обозначено, что они непригодны для детей 0–3 лет и не ломаются». Среди товаров, которые были признаны небезопасными из-за мелких деталей, были светящийся плюшевый мишка, рюкзак для животных и игрушка для ванны.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!