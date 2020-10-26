Эксперты рассказали, как обезопасить ребенка от опасных детских игрушек

В то время, как скучающие дети месяцами сидят дома в «ловушке» во время самоизоляции, миллионы родителей рыщут в Сети в поисках детских игрушек. Популярные веб-сайты, такие как Amazon и eBay, предлагают бесконечное количество интересных новинок. Как считают специалисты, 60% игрушек на онлайн-рынках могут убить или серьезно навредить детям.

Расследование BTHA обнаружило опасные химические вещества в ряде игрушек, а также другие опасности. Среди них были изделия с маленькими батарейками, которые могут обжечь внутренности ребенка, и игрушки с длинными шнурами, которые способны задушить малыша. 86% протестированных игрушек продавались в Великобритании незаконно.