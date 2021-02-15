Эксперты объяснили, почему женщины страдают в ДТП больше мужчин

Выяснилось, что причина этого кроется вовсе не в физиологических особенностях. Эксперты пришли к выводу, что уязвимость девушек связана с вождением более компактных, а, значит, менее безопасных автомобилей.

Если бы автоледи предпочитали такие же машины, как и мужчины, то вероятность получить травмы была бы равновероятна для обоих полов. Как пишет Motor.ru, по мнению экспертов, единственные машины, в которых женщины могут быть более или менее безопасными, — рамные пикапы.

Ранее ученые доказали, что навыки вождения зависят от цвета автомобиля, на котором едет человек. Специалисты компании, проводящей обучение вождению, провели исследование и доказали, что розовый цвет автомобиля оказывает успокаивающий эффект на учеников. Это обеспечивает большую уверенность во время экзаменов.

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