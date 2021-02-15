Эксперты объяснили, почему женщины страдают в ДТП больше мужчин
Исследованием занялись в Страховом институте дорожной безопасности США. Специалисты изучили данные о крупных ДТП, которые происходили в стране с 1998 по 2015 год. Они заметили, что риск погибнуть в такой аварии у женщин в среднем выше на 20-28%, чем у мужчин. При этом представительницы слабого пола также более подвержены тяжелым травмам (на 37-73% больше, чем мужчины).
Выяснилось, что причина этого кроется вовсе не в физиологических особенностях. Эксперты пришли к выводу, что уязвимость девушек связана с вождением более компактных, а, значит, менее безопасных автомобилей.
Если бы автоледи предпочитали такие же машины, как и мужчины, то вероятность получить травмы была бы равновероятна для обоих полов. Как пишет Motor.ru, по мнению экспертов, единственные машины, в которых женщины могут быть более или менее безопасными, — рамные пикапы.
Ранее ученые доказали, что навыки вождения зависят от цвета автомобиля, на котором едет человек. Специалисты компании, проводящей обучение вождению, провели исследование и доказали, что розовый цвет автомобиля оказывает успокаивающий эффект на учеников. Это обеспечивает большую уверенность во время экзаменов.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!