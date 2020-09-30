Эксперт по этикету отбилась от грабителя-ниндзя приемами кикбоксинга
Фото: instagram.com/mykameier
Инцидент произошел в районе Челси в Нью-Йорке, когда хрупкая девушка со своей трехлетней дочерью шла по улице в понедельник, 28 сентября. Девушка, консультирующая клиентов по вопросам этикета, была в платье и на высоких каблуках. Неожиданно к матери с ребенком подбежал неизвестный мужчина в устрашающем черном костюме ниндзя и с красной повязкой на голове. Он схватил сумочку, но был удивлен, когда Мейер начала активно сопротивляться. Мика отреагировала на нападение очень мужественно и начала отбиваться от грабителя приемами кикбоксинга. Пока она билась с злоумышленником, подоспела помощь. Двое мужчин с соседней строительной площадки услышали шум и вместе со швейцаром дома погнались за грабителем по Западной 22-й улице и Девятой авеню.
«Я думаю, он был шокирован тем, как я сопротивлялась, - поделилась девушка. - Я начала пинать его, и вспомнила все, чему обучалась на курсах самообороны. Около минуты мы перетягивали сумку, а потом нападавший пытался скрыться, как только увидел подбегающих прохожих. Однако мужчины смогли его задержать». Девушка объяснила, что только с виду выглядит очень хрупкой, но она много тренируется в свободное время и занимается кикбоксингом. К тому же, по словам Мики, в нее вселилась сила «матери-медведицы», так как рядом была маленькая дочь. «Я не хочу, чтобы меня считали беспомощной жертвой, - продолжила она. - Я преподаю этикет в отеле. Я всегда в платье и на высоких каблуках. Хочу сказать женщинам, что можно быть очень женственной и в то же время уметь постоять за себя».
Фото: Instagram/ @mykameier Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!