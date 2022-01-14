Эксперт объяснила, почему среди россиян старше 30 лет много свободных и бездетных

Важно формировать у детей семейные ценности. Например, можно проводить ролевые игры для мальчиков и девочек в дошкольных учреждениях.

Лахова также призвала создавать семью по любви, а не руководствоваться меркантильностью. «У меня иногда ощущение, что мужчины ищут сейчас богатых невест. Они уже не думают, им без разницы. Молодые люди стараются жениться не по любви, а по расчету. Хотелось бы, чтобы любовь была на первом месте, и ранняя, до 25 лет, та, которая самая крепкая. А потом уже идет так: сегодня один, завтра второй. Плохо, когда постоянно идет смена партнеров. Она чревата и для здоровья», — рассказала председатель Союза женщин.