Эксперт назвал семь ежедневных правил для правильной экономии
Как считает специалист, экономить можно, даже не замечая этого. Прежде всего, Рик советует заменить дорогие товары на аналогичные, но дешевле. Часто магазины под собственным брендом производят продукты, которые не уступают в качестве более известным аналогам, но намного ниже в цене. «Я рекомендую не вестись на рекламу, а выбирать более дешевые марки того же товара», — уточнил он. Более дорогие товары часто размещаются в магазинах на уровне глаз, поэтому вы могли покупать макароны, консервы и многое другое, даже не зная, что все это можно приобрести намного дешевле.
Второй совет — не покупать кофе на улице, а делать его дома в термосе и брать с собой. Третье правило эксперта по экономии — всегда брать на работу домашние обеды. «Приготовить себе обед, даже имея те же самые продукты, вкуснее и дешевле», — добавил он.
Кроме того, специалист советует ходить по возможности в офис пешком. «Это полезно для здоровья и окружающей среды», — добавил он. Тех, кто живет далеко от работы, он просит купить велосипед.
В некоторых случаях стоит задуматься над сменой поставщиков электроэнергии. Харри считает, что можно обойтись без ужинов в ресторане. Последние исследования показывают, что в среднем британцы тратят 700 фунтов стерлингов (около 73 тысяч рублей) на походы в кафе. «Вместо этого, когда ограничения ослабнут, подумайте о том, чтобы пригласить друзей к себе домой на ужин, когда каждый принесет тарелку и бутылку, что также поможет разделить расходы», — рекомендует он. Следуя своим советам, Рик сэкономил 7,5 тысячи фунтов стерлингов (782 тысяч рублей) в год.
Фото: pexels.com
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