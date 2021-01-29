Эксперт назвал семь ежедневных правил для правильной экономии

Второй совет — не покупать кофе на улице, а делать его дома в термосе и брать с собой. Третье правило эксперта по экономии — всегда брать на работу домашние обеды. «Приготовить себе обед, даже имея те же самые продукты, вкуснее и дешевле», — добавил он.

Кроме того, специалист советует ходить по возможности в офис пешком. «Это полезно для здоровья и окружающей среды», — добавил он. Тех, кто живет далеко от работы, он просит купить велосипед.

В некоторых случаях стоит задуматься над сменой поставщиков электроэнергии. Харри считает, что можно обойтись без ужинов в ресторане. Последние исследования показывают, что в среднем британцы тратят 700 фунтов стерлингов (около 73 тысяч рублей) на походы в кафе. «Вместо этого, когда ограничения ослабнут, подумайте о том, чтобы пригласить друзей к себе домой на ужин, когда каждый принесет тарелку и бутылку, что также поможет разделить расходы», — рекомендует он. Следуя своим советам, Рик сэкономил 7,5 тысячи фунтов стерлингов (782 тысяч рублей) в год.