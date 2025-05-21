Эксперт Кочетков высказался о ситуации с удалением крестов с российских символов

Писатель и политолог Алексей Кочетков высказался о ситуации с удалением крестов с российских символов, так называемый крестопад. По его мнению, это приобретает масштабы массового явления. Его слова цитирует новостной агрегатор «СМИ2».

Поводом стала графическая замена креста на гербе России на ромбик, который, якобы, при масштабировании выглядит лучше. Журналисты отмечают, что дизайнеры правы в том, что при уменьшении герба пропорции креста могут меняться, однако, в данном случае, сохранение исходной формы должно превалировать над дизайнерскими требованиями.

«Эти случаи повторяются повсеместно. Самое интересное, что удаляются именно православные христианские символы. Кресты удаляются с куполов русских церквей. Кресты удаляются с гербов официальных, с государственного герба. Кресты удаляются с эмблем госучреждений, на которых присутствует российский герб», — заявил Алексей.

Кочетков расценивает подобные действия как глумление над религиозными ценностями и оскорбление чувств верующих.

«И по-другому это расценить невозможно», – добавил политолог.