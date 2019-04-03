Экс-возлюбленная Тимати выходит замуж за сына миллиардера

Один из самых завидных московских холостяков Алексей Гарбер в скором времени наконец сменит статус. Избранницей сына старшего партнера инвестиционной компании GHP Group Марка Гарбера стала 33-летняя it-girl Мила Волчек, известная по страстному роману с рэпером Тимати (закончившемуся в 2011 году).

О помолвке пары первым сообщил портал Peopletalk. Более того, по информации издания, Мила ждет первенца от Алексея. Впрочем, сами влюбленные никак не комментируют свои отношения.