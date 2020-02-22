20 февраля в семье экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Сэма Селезнева произошло радостное событие — на свет появился его долгожданный сын Тимофей. О прибавлении в семействе шоумен рассказал в Instagram: «2️⃣0️⃣.0️⃣2️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ красивая дата, чтобы жениться, а мы вот родились😊😊😊 Знакомьтесь ❗️❗️❗️Селезнёв Тимофей Самуэлович👶🏼👋🏽😘 Любимая @jm_rzn неземное тебе спасибо за наше чудо🖤👶🏼❤️🙏🏽🙏🏽🙏🏽😘😘😘 Ураааа❗️❗️❗️». Многочисленные подписчики поздравили новоиспеченного отца: «Тимофею Самуэловичу здоровья и счастья! 💕 Я вас поздравляю, мои хорошие, от души!», «Боже мой, Сэм, какое счастье!!! Какой подарок!!! Искренне за Вас рада!!! Уверена, что Вы будете самым лучшим папой в мире!!!», «Сэмик, дорогой, От всей души тебя поздравляю ❤️и супругу с таким счастьем! Здоровья малышу , радости и Божией защиты!», «Очень рада за тебя и жену))))))))», «Сэмик, поздравляю! Здоровья малышу и мамочке!!!», «Примите искренние поздравления с рождением вашего первенца!! Всех благ вашей семье и светлого пути малышу в жизни».Напомним, Сэм Селезнев и его давняя подруга Юлия сыграли свадьбу в 2018 году. Сначала пара устроила праздник в Краснодаре, на родине телезвезды, а после — в Рязани, откуда родом его избранница. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!