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Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко вышла замуж

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я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Колисниченко

Фото: Instagram Екатерины Колисниченко
10 мая звезда реалити и ее избранник сыграли свадьбу.

В феврале этого года стало известно, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» ждет ребенка. А на днях девушка вышла замуж за своего возлюбленного, имя которого до сих пор продолжает скрывать.

«10.05.2019 - это наш с любимым ❤️ день 🙏🏼 Буду рада прочитать ваши добрые поздравления под этим постом», — написала Екатерина под снимком из ЗАГСа, на котором закрыла лицо избранника эмодзи.

Сестра Екатерины, Юлия Салибекова также поделилась кадром с красавицей-невестой: «Дорогая моя любимая сестричка @kolisnichenko_official , я так рада быть с тобой рядом в этот день ! Я желаю вам с ❤️ любви , взаимопонимания , пройти через всю жизнь держась за руки и глядя в одну сторону! Будьте счастливы ! Ура! Ура! Ура!!!!».

Торжество прошло в узком кругу — Екатерина с избранником, ее сестра с супругом и пара друзей отметили бракосочетание в одном из московских ресторанов.

Напомним, что в конце прошлого года Колисниченко официально развелась с первым супругом, диджеем Никитой Капелюшем, и призналась, что больше не хочет замуж. Но уже спустя месяц девушка приняла помолвочное кольцо от нового избранника, роман с которым долгое время скрывала и до сих пор не показывает его в своем микроблоге.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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