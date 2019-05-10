Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко вышла замуж

В феврале этого года стало известно, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» ждет ребенка. А на днях девушка вышла замуж за своего возлюбленного, имя которого до сих пор продолжает скрывать.

«10.05.2019 - это наш с любимым ❤️ день 🙏🏼 Буду рада прочитать ваши добрые поздравления под этим постом», — написала Екатерина под снимком из ЗАГСа, на котором закрыла лицо избранника эмодзи.