Экс-участница «Холостяка» впервые стала мамой

34-летняя модель Наталья Ткалина месяц назад родила дочь, однако известно об этом стало лишь сейчас. Участница шоу «Холостяк» опубликовала в микроблоге фото праздничного торта с надписью «Арише 1 месяц». «Месяц как у меня два сердца💞🙏🏻» — подписала снимок молодая мама.