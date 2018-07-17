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Экс-участница «Холостяка» впервые стала мамой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Ткалиной

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Наталья Ткалина, боровшаяся за сердце Алексея Воробьева, рассказала о радостном событии.

34-летняя модель Наталья Ткалина месяц назад родила дочь, однако известно об этом стало лишь сейчас. Участница шоу «Холостяк» опубликовала в микроблоге фото праздничного торта с надписью «Арише 1 месяц». «Месяц как у меня два сердца💞🙏🏻» — подписала снимок молодая мама.

Подписчики поздравили Наталью с рождением малышки. Стоит отметить, что личную жизнь модель не афиширует, поэтому остается гадать, кем является отец Арины.

Наталья Ткалина прославилась после участия в шоу «Холостяк», главным героем которого стал Алексей Воробьев. Девушка выбыла из проекта в шаге до финала.

Фото: instagram

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