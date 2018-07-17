Экс-участница «Холостяка» впервые стала мамой

34-летняя модель Наталья Ткалина месяц назад родила дочь, однако известно об этом стало лишь сейчас. Участница шоу «Холостяк» опубликовала в микроблоге фото праздничного торта с надписью «Арише 1 месяц». «Месяц как у меня два сердца💞🙏🏻» — подписала снимок молодая мама.
Подписчики поздравили Наталью с рождением малышки. Стоит отметить, что личную жизнь модель не афиширует, поэтому остается гадать, кем является отец Арины.
Наталья Ткалина прославилась после участия в шоу «Холостяк», главным героем которого стал Алексей Воробьев. Девушка выбыла из проекта в шаге до финала.
Фото: instagram