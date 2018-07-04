Экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова скончалась на 21-м году жизни

Лишь несколько дней назад бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Лобанова отпраздновала свой 20-й день рождения. А 4 июля ее сестра Василиса сообщила в Instagram Stories, что девушки больше нет.

«Ребят, Полина умерла!!! Господи... помогите... умерла... 20 лет зайка моя... Моя маленькая... 20 лет... я не верю... Господи, за что??! У меня сердце сейчас остановиться...» — написала блондинка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).