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Экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова скончалась на 21-м году жизни

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Полина Лобанова

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О страшном происшествии сообщила сестра девушки в своем Instagram.

Лишь несколько дней назад бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Лобанова отпраздновала свой 20-й день рождения. А 4 июля ее сестра Василиса сообщила в Instagram Stories, что девушки больше нет.

«Ребят, Полина умерла!!! Господи... помогите... умерла... 20 лет зайка моя... Моя маленькая... 20 лет... я не верю... Господи, за что??! У меня сердце сейчас остановиться...» — написала блондинка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

По слухам, Полина, до съемок в реалити работавшая визажистом в одном из московских салонов красоты, злоупотребляла запрещенными препаратами. Достоверные подробности произошедшего пока неизвестны.

Фото: Instagram

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