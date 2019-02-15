Экс-участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко впервые станет мамой

Накануне новый возлюбленный бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Екатерины Колисниченко пригласил ее в Париж отметить День всех влюбленных. Это путешествие настолько впечатлило девушку, что она решила признаться фолловерам в своей тайне — она ждет первенца.
«Сегодня, в День влюбленных я хочу поделится с вами нашей радостью) Я БЕРЕМЕННА) Хочу поблагодарить любимого за то, что этот Амурный день мы ВТРОЕМ отмечаем в городе любви — Париже», — рассказала Екатерина, опубликовав красивый снимок на фоне Лувра (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Модель надела облегающее платье, не скрывавшее ее округлившийся живот.
Напомним, что в конце прошлого года Колисниченко официально развелась с первым супругом, диджеем Никитой Капелюшем, и призналась, что больше не хочет замуж. Но уже спустя месяц девушка приняла помолвочное кольцо от нового избранника, роман с которым долгое время скрывала и до сих пор не показывает его в своем микроблоге.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram