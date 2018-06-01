Экс-супруга Марата Башарова выходит замуж за нового возлюбленного

Поклонники поздравляют артистку и отмечают, что Катя и Артем — очень красивая пара. По словам актрисы, рядом с этим мужчиной она чувствует себя очень счастливой. К тому же он часто радует ее сюрпризами. «Однажды, прилетев со съемок из Таганрога, я открыла входную дверь и застыла от удивления, — вспоминает Екатерина в интервью журналу StarHit. — Квартира утопала в тюльпанах, а в гостиной горели свечи, и стол ломился от деликатесов».

Фото: Instagram