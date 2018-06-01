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Экс-супруга Марата Башарова выходит замуж за нового возлюбленного

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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43-летняя Екатерина Архарова сообщила поклонникам о помолвке с бизнесменом Артемом Илясовым.

Актриса Екатерина Архарова научилась вновь доверять мужчинам после непростого брака и болезненного расставания с Маратом Башаровым, который неоднократно избивал ее и изменял. Через два года после развода с актером красавица-блондинка познакомилась с владельцем рыбного ресторана в Москве Артемом Илясовым и влюбилась без памяти.

А на днях Артем сделал избраннице предложение руки и сердца, которое она с удовольствием приняла. «Я сказала даааааааа!!!! #даженедумала #даженепоспоришь #счастьеесть», — так эмоционально подписала Екатерина снимок роскошного кольца Cartier, который опубликовала в своем микроблоге.

Поклонники поздравляют артистку и отмечают, что Катя и Артем — очень красивая пара. По словам актрисы, рядом с этим мужчиной она чувствует себя очень счастливой. К тому же он часто радует ее сюрпризами. «Однажды, прилетев со съемок из Таганрога, я открыла входную дверь и застыла от удивления, — вспоминает Екатерина в интервью журналу StarHit. — Квартира утопала в тюльпанах, а в гостиной горели свечи, и стол ломился от деликатесов».

Фото: Instagram

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