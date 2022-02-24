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Экс-супруга Александра Серова высказалась о конфликте с ним: «Все зависит от дочери»

Мишель Серова в этом году родила второго ребенка. Малыша назвали Макаром, и все бы ничего, только бабушка с дедушкой никак не могут найти общий язык. Давний конфликт родителей Мишель не дает ребенку расти в спокойной и гармоничной атмосфере и беспрепятственно общаться с бабушкой и дедушкой.
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Слайд, который
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Александр Серов

Фото: instagram/ alexander_serov_official

Музыкант и его бывшая жена разошлись больше 10 лет назад. Елена Стебнева уверяет прессу, что на ее решение уйти от артиста повлияло систематическое применение насилие с его стороны. Этот скандал обсуждала вся страна, но даже спустя столько времени обиды экс-супругов друг к другу не утихли.

На сегодняшний день Александр Серов открыто говорит о своей неприязни к Елене Стебневой. Он категорически против того, чтобы женщина приходила к нему в дом провести время с внуками. Напомним, что Мишель Серова вместе с детьми проживает в доме отца.

В своем личном блоге Елена делится с подписчиками новостями из своей жизни, в том числе и тем, какие отношения складываются у нее с бывшим мужем. Один из подписчиков поинтересовался, удалось ли Елене и Александру договориться и прийти к согласию. «Пока нет. Я в посте озвучила, что все зависит от моей дочери. Если она захочет, то легко решит это. Но это не значит, что я в истерике и с кем-то ругаюсь. Почему сложности в общении с внуками? Это так сложно, но попробую объяснить. Мы, взрослые мамы и папы, бабушки и дедушки, иногда включаем свой эгоизм! А что это значит? Это значит, что мы прежде всего думаем о себе. О своих хотелках! Ну где тут любовь? Ее нет. Любовь — это отдавать! Любовь — это когда душа поет от счастья за другого», — приводит слова женщины в StarНit.

Фото: Global Look Press

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