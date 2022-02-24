Экс-супруга Александра Серова высказалась о конфликте с ним: «Все зависит от дочери»

Музыкант и его бывшая жена разошлись больше 10 лет назад. Елена Стебнева уверяет прессу, что на ее решение уйти от артиста повлияло систематическое применение насилие с его стороны. Этот скандал обсуждала вся страна, но даже спустя столько времени обиды экс-супругов друг к другу не утихли.

На сегодняшний день Александр Серов открыто говорит о своей неприязни к Елене Стебневой. Он категорически против того, чтобы женщина приходила к нему в дом провести время с внуками. Напомним, что Мишель Серова вместе с детьми проживает в доме отца.