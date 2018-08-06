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Экс-супруг Марины Александровой тайно снова женился

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иван Стебунов и Елена Власова

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36-летний Иван Стебунов повел под венец новую избранницу — экономиста Елену Власову.

Как выяснилось, актер Иван Стебунов, известный по множеству сериалов, женился во второй раз еще в начале августа. Но его новоиспеченная супруга Елена Власова открыла для всех свой Instagram только сейчас, и интернет-пользователи нашли в нем множество красивых свадебных фото.

Влюбленные отправились в Доминикану, где устроили роскошную фотосессию на берегу океана. Елена была в кружевном белоснежном платье, а Иван облачился в светлые рубашку и брюки.

В одном из интервью Стебунов рассказывал, что его новая девушка далека от актерской профессии — она экономист, некоторое время жила и работала в Казани. Иногда Власова появляется на модных показах в качестве модели. «Какой-то правильный человек появился в моей жизни. Мы, слава богу, строим дом, и надеюсь, скоро в этом доме что-то еще зашумит и забегает», — признавался актер.

Фото: Juliya Khanina, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, Instagram

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