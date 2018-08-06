Экс-супруг Марины Александровой тайно снова женился

В одном из интервью Стебунов рассказывал, что его новая девушка далека от актерской профессии — она экономист, некоторое время жила и работала в Казани. Иногда Власова появляется на модных показах в качестве модели. «Какой-то правильный человек появился в моей жизни. Мы, слава богу, строим дом, и надеюсь, скоро в этом доме что-то еще зашумит и забегает», — признавался актер.

Фото: Juliya Khanina, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, Instagram