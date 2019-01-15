39-летняя экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина родила сына и показала первое фото с ним

Долгое время подписчицы блога Татьяны Терешиной гадали, какого пола будет ее ребенок: в декабре будущая мама демонстрировала внушительных объемов живот. Наконец, интрига раскрыта. «Арсюша, 3950,55 см», — написала молодая мама в своем Instagram.
Сын, отцом которого является бизнесмен по имени Олег (судя по снимкам, он присутствовал на родах), стал вторым ребенком Татьяны. У нее уже есть четырехлетняя дочь Арис от отношений с телеведущим Славой Никитиным.
Поздравляем молодую маму!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram