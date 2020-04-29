Хулиганы напали на старшую дочь экс-солистки группы «Демо» Саши Зверевой: «Били руками и ногами»
Фото: Instagram
39-летняя экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева, ожидающая четвертого ребенка, рассказа о страшном нападении на свою старшую дочь — 16-летнюю Василису. Она пояснила, что ее дочь с подругой отправились на занятия спортом для урока физкультуры. Девочки занимались на разрешенной территории, а после решили перекусить возле уличного лотка, и там к ним пристала компания взрослых чернокожих девочек-подростков.
«Василиса игнорировала их взгляды и фразочки, отвернулась. Тогда самая крупная девочка неожиданно выдернула из заднего кармана Васиных джинсов ее айфон и стала убегать. Моя Васенька бросилась за ней. Вся темнокожая компания сорвалась с места и рванула за своей лидершей.
Вася долго бежала следом, пока большая девочка не выдохлась и поняла, что Вася сейчас ее догонит. В это время они увели ее далеко от людного место на улицы Вениса, где швырнули айфон на проезжую часть, и он разбился. Вася подняла айфон и спросила, где банковская карта, которая хранилась под чехлом — чехол на айфоне отсутствовал», — написала многодетная мать в микроблоге.
Не поверив им, девушка стала требовать возвращение карты. Тогда они стали ей угрожать, а после начали бить по лицу и телу.
«Наносили множество ударов в лицо кулаками и локтями по голове. Когда Вася села от помутнения сознания на землю, они продолжали избивать ее ногами», — продолжила рассказ Саша.
Полицию вызвал дежуривший рядом охранник. Хулиганок арестовали.
Василиса вернулась домой, подавленная и с нарушенной координацией и речью. Муж Саши Ден обратился в полицию. Оказалось, что лидерша банды беременная.
«Когда тебя бьют твоего ребенка, это больнее, чем бьют тебя», — заключила Саша Зверева, добавив, что сейчас с ее пострадавшей дочерью работают медики и психолог.
Напомним, Саша Зверева недавно вышла замуж за американца и ждет от него ребенка, который станет для бывшей артистки уже четвертым.
Фото и видео: Instagram
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