Хулиганы напали на старшую дочь экс-солистки группы «Демо» Саши Зверевой: «Били руками и ногами»

39-летняя экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева, ожидающая четвертого ребенка, рассказа о страшном нападении на свою старшую дочь — 16-летнюю Василису. Она пояснила, что ее дочь с подругой отправились на занятия спортом для урока физкультуры. Девочки занимались на разрешенной территории, а после решили перекусить возле уличного лотка, и там к ним пристала компания взрослых чернокожих девочек-подростков.

«Василиса игнорировала их взгляды и фразочки, отвернулась. Тогда самая крупная девочка неожиданно выдернула из заднего кармана Васиных джинсов ее айфон и стала убегать. Моя Васенька бросилась за ней. Вся темнокожая компания сорвалась с места и рванула за своей лидершей.

Вася долго бежала следом, пока большая девочка не выдохлась и поняла, что Вася сейчас ее догонит. В это время они увели ее далеко от людного место на улицы Вениса, где швырнули айфон на проезжую часть, и он разбился. Вася подняла айфон и спросила, где банковская карта, которая хранилась под чехлом — чехол на айфоне отсутствовал», — написала многодетная мать в микроблоге.