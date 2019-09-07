Экс-солист «Челси» Роман Архипов женился на возлюбленной после 2-х лет романа

Как сообщает портал Peopletalk, артисты Роман Архипов (экс-солист бойз-бэнда «Челси») и Алиса Огородникова сыграли свадьбу в День города, 7 сентября. Торжество прошло в московском ресторане «Калужская застава».

Судя по короткому видеоролику, выложенному Алисой в Instagram Stories, в котором она поет «Happy wedding day», невеста выбрала бледно-розовое платье-бюстье и выпрямила волосы.

Роман и Алиса познакомились в 2017 году: они начали вместе работать, а потом их дружба переросла в отношения. «Алиса стала моей настоящей половиной. Не просто женщиной, которая рядом, а именно партнером и по жизни, и в любви», — рассказывал в интервью порталу Peopletalk музыкант.