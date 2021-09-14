Экс-работница «Макдональдса» раскрыла все способы отомстить вредным клиентам

О способах отмщения клиенту за его недостойное поведение Элис рассказала в соответствующем видеоролике, опубликованном в TikTok-аккаунте под ником @eliseeee69. По словам героини материала, если злостный посетитель решил грубить работникам фастфуд-ресторана, они специально станут медленного готовить его заказ. Когда оскорбительное поведение последовало в сторону сотрудников «МакАвто», они могут отправить его на парковку для ожидания, независимо от его времени приготовления, то есть даже если его заказ будет готов.