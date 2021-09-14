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Экс-работница «Макдональдса» раскрыла все способы отомстить вредным клиентам
Жительница шотландского города Абердин раскрыла секрет, как сотрудники «Макдональдса» расправляются с грубыми клиентами. Дело в том, что девушка является бывшей сотрудницей популярной сети быстрого питания и знает особенности компании изнутри.
О способах отмщения клиенту за его недостойное поведение Элис рассказала в соответствующем видеоролике, опубликованном в TikTok-аккаунте под ником @eliseeee69. По словам героини материала, если злостный посетитель решил грубить работникам фастфуд-ресторана, они специально станут медленного готовить его заказ. Когда оскорбительное поведение последовало в сторону сотрудников «МакАвто», они могут отправить его на парковку для ожидания, независимо от его времени приготовления, то есть даже если его заказ будет готов.
Соответствующий ролик набрал около 1,6 миллиона просмотров. Кроме того, многие пользователи Сети пожаловались в комментариях, что с ними поступают так же, хотя они не грубят персоналу фастфуда.
Фото: Яндекс.Картинки